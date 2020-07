FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Steilvorlage der US-amerikanischen Tech-Giganten wird der deutsche Aktienmarkt am letzten Handelstag der Woche zunächst nicht in Kursgewinne ummünzen können. Trotz Kursgewinnen von Amazon und Apple im nachbörslichen Aktiengeschäft nach ihren Quartalsberichten wird der Dax am Freitag im frühen Handel leicht schwächer erwartet.

So signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor der Eröffnung ein Minus von 0,48 Prozent auf 12 321 Punkten. Damit rückt auch die Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt und derzeit bei 12 208 Punkten verläuft, wieder etwas näher. Der EuroStoxx 50 dürfte am Freitag 0,4 Prozent tiefer starten.