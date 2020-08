Die Aktienmärkte heute mit einer Art "Rally-Pause" nach Aussagen der US-Demokratin Pelosi (kein Stimulus-Deal in diesere Woche), während Gold auf ein neues Allzeithoch steigt und dabei erstmals die Marke von 2000 Dollar überwindet - und die Anleiherenditen fallen weiter. So stürzt die 5-jährige US-Rendite auf ein neues Allzeittief, womit die Real-Renditen (Verzinsung der Anleihen minus Inflation) auf ein neues Allzeittief fallen und so als Treiber für den Goldpreis fungiert. Eigentlich aber gelten doch Gold und Anleihen als sichere Häfen - wie passt das zusammen mit den steigenden Aktienmärkten? Oder ist die Rally bei Gold, Anleihen (die Renditen fallen wenn die Kurse steigen) und Aktien eine Folge der überbordenden Liquidität?

