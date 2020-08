Apple hat eine Marktkapitalisierung von fast zwei Billionen US-Dollar und ist damit doppelt so schwer wie alle 30 Aktien im Deutschen Aktienindex. Im Unterschied zum DAX allerdings konnte die Aktie gestern auf ein neues Allzeithoch steigen. Allein die am gestrigen Handelstag hinzugewonnene Marktkapitalisierung betrug 55 Milliarden Euro, was ungefähr dem aktuellen Börsenwert von Bayer entspricht. Nach einigen Tagen Pause haben die großen fünf Technologiekonzerne Apple, Amazon, Facebook, Microsoft und Alphabet gestern ihre Rückkehr gefeiert. Fast das gesamte Plus im S&P 500 kann durch diese fünf Aktien erklärt werden – mehr als die Hälfte der Aktien im Index notierten dagegen im Minus.

Die Pandemie hat das Verständnis der Anleger, was gute Nachrichten sind, maßgeblich verschoben. Natürlich lagen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gestern auf dem tiefsten Stand seit März. Aber es sind immer noch konstant über eine Million Anträge, was dafür spricht, dass die Wirtschaft weit davon entfernt ist, ihr Niveau vor der Pandemie zu erreichen. Hier machen einige die Rechnung auf: Wenn die Daten so schlecht bleiben, dann muss die Regierung mehr Geld zur Verfügung stellen. Schlechte Nachrichten werden damit zu guten Nachrichten, aber nur deshalb, weil die Schulden weiter steigen. Hier findet ein spekulativer Kreislauf statt, der die Aktienkurse immer weiter von den tatsächlichen Fundamentaldaten entfernt.