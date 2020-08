NEW YORK (dpa-AFX) - Im Sog positiver Unternehmensnachrichten haben in New York am Mittwoch die Technologiestars weitere Rekorde erreicht. Sie trieben auch den technologielastigen Nasdaq 100 zu einer weiteren Bestmarke. In der Spitze stieg das Barometer auf mehr als 11 843 Punkte, zuletzt notierte es knapp darunter mit einem Plus von einem Prozent.

Der Cloudspezialist Salesforce überzeugte mit starken Quartalszahlen und einem angehobenen Umsatzausblick. Der Konzern profitierte in der Corona-Krise von einer robusten Nachfrage von Unternehmenskunden und schraubte daher seine Jahresziele hoch. Analysten reagierten mit positiven Kommentaren und Kurszielanhebungen. Die Papiere sprangen um 27 Prozent hoch und kosteten in der Spitze mit etwas über 276 Dollar so viel wie nie zuvor. Microsoft erreichten im Salesforce-Sog ebenfalls ein Rekordhoch und waren an der Dow-Spitze.