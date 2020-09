Die Aktienmärkte in den USA mit neuen Allzeithochs - und dennoch steigt die Volatilität weiter deutlich an. Und das hat wichtige Konsequenzen: in den letzten Wochen und Monaten hat der Anteil von Optionen am Aktienhandel stark zugenommen, vor allem Wetten auf steigende einzelne Aktien wie Apple haben explodierten geradezu. Das wiederum zwingt Broker dann die jeweiligen Aktien zu kaufen, um sich abuzsichern. Steigt aber die Volatilität, dann ist das negativ für Call-Optionen (die Volatilität mindert den Kurs der Option) - viele sind mit Calls eine Wette auf steigende Kurse eingegangen, aber ihre Optionen kommen dennoch nicht vom Fleck. Für die Aktienmärkte bedeutet das: wir erleben einen Tanz auf der Rasierklinge, die Risiken nehmen zu!

Das Video "Optionen - Tanz auf der Rasierklinge!" sehen Sie hier..