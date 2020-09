Falls die Infineon-Aktie nach ihrem gestrigen Kursrutsch wieder den Weg nach oben einschlägt, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Im Verlauf des vergangenen Monats entwickelte sich der Kurs der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) durchwegs positiv. Seit Ende Juli konnte sich die Aktie von 21 Euro bis zum 3.9.20 auf bis zu 24,28 Euro um mehr als 15 Prozent steigern. Nach dem gestrigen Sell-Off der Technologiewerte, von dem auch die Infineon-Aktie nicht verschont blieb, schloss die Aktie am 3.9.20 bei 22,88 Euro. Im frühen Handel des 4.9.20 konnte die Aktie einen Teil des Verlustes aufholen und legte bis zu 2,6 Prozent zu.

Da Zulieferern für die Autoindustrie im zweiten Halbjahr gute Chancen zugeschrieben werden und dem Infineon-Konzern in Zukunft wesentliche Ertragssteigerungen zugetraut werden, bekräftigen Experten ihre Kaufempfehlungen mit Kurszielen von bis zu 28 Euro (J.P.Morgan Chase) für die Aktie. Risikobereite Anleger, die der Infineon-Aktie zutrauen, die kurzfristige Schwäche zu überwinden, um in absehbarer Zeit auf 25 Euro zuzulegen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.