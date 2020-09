FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) hat der Dax am Donnerstag so gut wie gar nicht reagiert. Der Leitindex notierte zuletzt mit plus 0,06 Prozent auf 13 245,32 Punkten. Ähnlich war das Bild im MDax : Der Index der mittelgroßen Werte notierte mit minus 0,05 Prozent auf 27 520,82 Punkten ebenfalls kaum verändert. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,2 Prozent nach unten.

Die Währungshüter beließen den Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von null Prozent. Im Rahmen ihres Notkaufprogramms steckt die EZB unverändert 1,35 Billionen Euro in Staats- und Unternehmensanleihen bis mindestens Ende Juni 2021. Volkswirte schließen aber nicht aus, dass die EZB ihr Notkaufprogramm bis zum Jahresende noch einmal aufstocken könnte.