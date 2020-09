Die Aktie von HelloFresh gehört zu den Gewinnern der Coronakrise. So konnte der Kochboxenlieferant im „Corona-Quartal“ April bis Juni 2020 seinen Umsatz um 123 % auf 972 Millionen Euro steigern. Auch der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) erreichte im Q2 mit knapp 154 Millionen Euro einen neuen Höchstwert. Im Q1 2020 erreichte der Gewinn im Vergleich nur 18 Millionen Euro. Bevor eine Durchimpfung voraussichtlich gegen Mitte bzw. Ende nächsten Jahres ihre Wirkung entfaltet, ist ein Lock-Down light über die kalte Jahreszeit sehr wahrscheinlich. Dies könnte HelloFresh in die Karten spielen. Der CEO von HelloFresh - Dominik Richter - geht naturgemäß von einer nachhaltigen Entwicklung des Geschäftes auch nach der Pandemie aus.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs von HelloFresh befand sich bis Anfang August 2020 in einem rund ein Jahr andauernden Aufwärtstrend, der in der Zeit des Corona-Sell-Offs (Ende Februar bis Mitte März) nur kurz unterbrochen wurde. Die Steigung des Trends mit 33,41 Euro entspricht einer annualisierten Verzinsung von 390 %. Ein weiteres Jahr mit einem vergleichbaren Zuwachs ist nicht zu erwarten. Seit 12. August 2020 ist folglich eine Konsolidierung zu beobachten, wo der Aktienkurs den Aufwärtstrend durchbrochen hat und in eine Seitwärtsbewegung übergegangen ist. Die letzten zwei Handelstage wurde der Kurs von der Überlegung eines neuerlichen LockDowns und der Aussicht auf Umsatzzuwächse geprägt, die über den Schätzungen liegen dürften. Als vorläufiges Ziel der Long-Strategie dient der Widerstand (48,90 Euro) unter dem All Time High von Anfang Juli beim Level von 53,05 Euro. Nach unten konnte die Marke von 34,85 Euro verteidigt werden und stellt eine wichtige Unterstützung dar.