Die Korrektur hat die Aktie des Internethändlers fest im Griff. Mittlerweile hat sich die Abwärtsbewegung auf den psychologisch wichtigen Bereich von 3.000 US-Dollar ausgedehnt. Der aus unserer Sicht zentrale Unterstützungsbereich liegt knapp darunter. Für die Amazon-Aktie gilt es nun.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Amazon-Aktie hieß es am 27.08. unter anderem noch „[…] Der starke Aufwärtstrend drückte die Aktie nun schließlich doch durch das massive Widerstandscluster 3.250 US-Dollar / 3.340 US-Dollar. Ausbruchssituationen sind bekanntermaßen eine heikle Angelegenheit. Sie können im wahrsten Sinne des Wortes rasch kippen. Insofern ist es eminent wichtig gewesen, dass der Ausbruchsversuch bereits ordentlich an Höhe gewann. Zwischenzeitlich erreichte die Amazon-Aktie den Kursbereich 3.440+ US-Dollar und konnte somit bereits etwas Abstand zwischen sich und das Ausbruchsniveau legen. Die Tür steht der Aktie auf der Oberseite nunmehr weit offen. Rücksetzer bleiben aus bullischer Sicht idealerweise auf 3.250 US-Dollar beschränkt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. In jedem Fall gilt es weiterhin, einen Rutsch unter die 2.920 US-Dollar zu vermeiden.“



Die charttechnische Konstellation hat sich im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung massiv verschlechtert. Der Aufwärtstrend (rot) wurde durchbrochen. Die wichtige Unterstützung bei 3.250 US-Dollar ist passé. Die 38-Tage-Linie wurde unterschritten. Die nächste wichtige Unterstützung bei 2.920 US-Dollar steht seitdem im Fokus.

Noch konnte sich die Aktie zu keiner größeren Gegenbewegung als Reaktion auf die vorherigen Kursverluste „aufraffen“. Dieses Unvermögen sollte zur Vorsicht mahnen. Sollte es nun auch deutlich unter die Zone um 2.900 US-Dollar gehen, muss mit einer weiteren Ausdehnung der Bewegung auf 2.670 US-Dollar gerechnet werden. Auf der Oberseite würde die Rückeroberung der 3.250 US-Dollar eine Entlastung mit sich bringen…