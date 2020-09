Six One Commodities LLC kündigt Ausweitung seines Strom- und Gasgeschäfts auf Europa an

Wie Six One Commodities LLC (61C) heute bekannt gab, expandiert das Unternehmen sein Strom- und Gasgeschäft nach Europa und formiert ein erfahrenes Managementteam aus Berlin unter der Leitung von Ingo Klause. Ingo Klause verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Stromhandel in Zentralwesteuropa. Zuvor war Klause für den schwedischen Energieversorger Vattenfall als Lead Trader und Leiter des grenzüberschreitenden Handels tätig und baute zusammen mit seinem Team erfolgreiche Handelsstrategien auf. Six One Commodities US LLC (EU Trading) ist eine Tochtergesellschaft von Six One Commodities Global LLC und wird ihren Sitz in Berlin haben.

Zu Beginn des Jahres gründete 61C seine LNG-Sparte in Asien, um den Bedarf der Region zu decken. Das Unternehmen hat ein LNG-Team aus Singapur unter der Leitung von Delia Proteasa eingestellt.

„Mit der Einstellung von Delia, Ingo und ihren Teams ist 61C hervorragend positioniert, um ein führendes global integriertes Energieunternehmen zu werden“, so Ben Sutton, CEO bei 61C. „Mit ihren komplementären beruflichen Hintergründen werden sich Delia und Ingo dafür einsetzen, unsere Marktposition zu verbessern und in dieser kritischen Phase des Rohstoffzyklus zu einem marktführenden Franchiseunternehmen aufzusteigen. 61C hat sein Strom- und Gasgeschäft in den USA in den letzten zwei Jahren weiter ausgebaut. Ich denke, es besteht eine große Chance, dass die LNG-Volumina in Asien und rund um den Globus zulegen und wir unser Strom- und Gasgeschäft in Europa expandieren können. Ich kann mir keine bessere Gelegenheit als jetzt vorstellen, unser Geschäft nach Asien und Europa auszuweiten.“

ÜBER SIX ONE COMMODITIES LLC

Im August 2018 schlossen Pinnacle Asset Management, L.P. und verbundene Investmentunternehmen (Pinnacle), eine führende Investmentorganisation für Rohstoffe und natürliche Ressourcen, mit Benjamin Sutton, der als Leiter der Abteilung North American Gas and Power bei Noble Americas Gas & Power Corp. tätig war, eine Partnerschaft zur Gründung von 61C.

61C ist ein weltweit tätiges Erdgas- und Stromhandelsunternehmen mit Hauptsitz in Stamford, US-Bundesstaat Connecticut. An der Spitze von 61C stehen Mitglieder des ehemaligen Führungsteams von Noble North American Gas and Power (NAGP) – einem ehemals führenden Erdgas- und Stromhandelsunternehmen. Das Team von 61C kann einzigartige Marktkenntnisse, starke Kundenbeziehungen, solide Renditen und ein diszipliniertes Risikomanagement vorweisen und ist bestens aufgestellt, um Chancen im Bereich des Gas- und Stromhandels wahrzunehmen.

ÜBER PINNACLE ASSET MANAGEMENT, L.P.

Pinnacle Asset Management, L.P. wurde 2003 gegründet und ist ein in New York ansässiges, auf alternative Anlagen spezialisiertes privates Vermögensverwaltungsunternehmen mit Schwerpunkt auf den globalen Rohstoffmärkten und verwaltet etwa 2,9 Milliarden USD verwaltet. Pinnacle bietet seinen institutionellen Anlegern Zugang zu den globalen Rohstoffmärkten über physische und finanzielle Absolute-Return-Fonds, Strategien und Produkte. Pinnacle ist bei der Securities and Exchange Commission als Anlageberater sowie bei der Commodity Futures Trading Commission als Berater im Rohstoffhandel und als Betreiber eines Rohstoffpools registriert und ist Mitglied der National Futures Association.

