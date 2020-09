30.09.2020 - Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) hat erkannt, dasse in Multimilliardenmarkt zur Verteilung ansteht und man groß planen muss, wenn man vorne mitspielen will. Und anders bei NEL stimmt die stimmung bei Ballard - der Markt, der Kapitalmarkt traut den Kanadiern einiges zu: Man kündigte am 01.09.2020 an über den Markt Aktien der Ballard Power zu platzieren durch Abgabe der Aktien zu Marktkursen, angestrebtes Volumen war 250 Mio. USD. Und dieses Ziel hat mna erreicht: Insgesamt 242 Mio. USD nahm man netto ein und beendete folgerichtig gestern die Platzierungsphase - heute mitgeteilt. Ohne großes Trommeln - einfach am Markt platziert un dabgegebne und das ohne den Kurs wesentlich zu beeinflussen. Anders als NEL nimmt Ballard aus dieser Kapitalmaßnahme einen positiven Schub mit. Passend dazu die Gestern durchgeführte Investorenkonferenz, die die positive Grundstimmung für Ballard verstärkte.

"Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) today announced that it has completed an at-the-market equity program (the “ATM Program”) announced and entered into on September 1, 2020, raising total gross proceeds of US$250 million. Since the ATM Program was announced, the company has issued a total of 16,450,623 common shares (“Common Shares”) from treasury, including 3,680,690 Common Shares on the Toronto Stock Exchange and 12,769,933 Common Shares on the Nasdaq stock exchange. The Common Shares were sold at prevailing market prices at the time of sale, for total gross proceeds of approximately US$250 million."