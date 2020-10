Anhänger des "Value Investing" durchleben aktuell eine äußerst schwierige Zeit. Nachdem Value-Aktien über rund zehn Jahre mit der schwächeren Wertentwicklung als Growth-Titel aufgewartet haben und die historische Bewertungsdifferenz zwischen Value und Growth auf neue Rekordstände angestiegen ist, haben gleich mehrere große FondsGesellschaften ihre Value-Fonds entweder zwangsfusioniert oder gleich ganz geschlossen.

So hat der FondsManager Acatis im Juni damit begonnen, seinen Modulor Deep Value Fonds zu liquidieren, während der skandinavische Asset Manager Nordea jüngst ankündigte, den Nordea European Value Fund mit dem Nordea European Stars Equity Fund zwangsweise zu verschmelzen. Portfoliomanager des Nordea European Value Fund im Zeitraum zwischen 2002 und 2014 war Value-Experte Léon Kirch, der danach mit European Capital Partners seine eigene FondsBoutique in Luxemburg gründete. Value-Stratege Kirch gehört immer noch zu denjenigen, die die Fahne des "Value Investing" hochhalten und von den langfristigen Vorteilen dieser Investmentstrategie überzeugt sind. Dass bekannte FondsGesellschaften gerade in der aktuellen Marktphase einer besonders deutlichen Unterbewertung von Value-Aktien gegenüber Growth-Titeln das Handtuch werfen und ihre Value-Fonds schließen, kann er nicht verstehen. Seine Überzeugung, durch die Selektion unterbewerteter Titel mit hoher Ertragskraft langfristig ausgezeichnete Renditen erzielen zu können, ist vielmehr unverändert geblieben. In seinem Strategic Selection Fund - European Value strebt der Value-Experte danach, bei der Aktienauswahl wie ein Unternehmer zu agieren und Aktien mit einem 40-prozentigen Abschlag auf ihren zuvor ermittelten inneren Wert zu erwerben. Nach diesen Prinzipien stellt er ein Portfolio aus attraktiv bewerteten Titeln mit hohem Aufwärtspotenzial zusammen, das ganz den Prinzipien des Value Investing folgt.

Der Strategic Selection Fund - European Value A EUR (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) wurde am 10. August 2015 aufgelegt und verfügt aktuell über ein FondsVolumen von 33,7 Millionen Euro. Der auf europäische Value-Aktien spezialisierte Investmentfonds, der zuletzt sein fünfjähriges Jubiläum feierte, ist den meisten Anlegern noch unter dem Namen European Capital Partners - European Value Fund bekannt. Erst im Juli 2020 erfolgte die Namensänderung im Zuge des Wechsels in eine neue Umbrella-Struktur - Änderungen der Anlagestrategie oder des Managements waren damit keine verbunden. FondsManager Léon Kirch, der den europäischen Aktienfonds mit seinem wertorientierten Investmentansatz verwaltet, wird bei der Titelselektion von Co-Manager Frédéric Pouchain unterstützt. In dem nach Bottom-up-Prinzipien zusammengestellten, sehr konzentrierten Aktienportfolio befinden sich im Schnitt 30 bis 40 Einzeltitel. Die vergangenen Performancezahlen zeigen, dass die Anlagestrategie von Value-Experte Kirch zuletzt mit einer Schwächephase zu kämpfen hatte: Über den empfohlenen Mindest-Anlagehorizont von fünf Jahren wurde eine Wertentwicklung von -13,61 Prozent auf Eurobasis generiert, auch wenn es im Handelsjahr 2019 eine positive Performance von +11,65 Prozent zu verzeichnen gab. Wie sehen die weiteren Renditeergebnisse des europäischen Aktienfonds aus?