Rimini Street ernennt Michael L. Perica zum CFO

Rimini Street Appoints Michael L. Perica as CFO (Photo: Business Wire)

Gelungene 25-jährige Erfolgsbilanz in Finanzmanagement und Kapitalmärkten

Perica bringt für seine neue Aufgabe bei Rimini Street umfangreiche Erfahrungen in der Finanzführung von öffentlichen Technologieunternehmen und auf den Kapitalmärkten mit. Zuletzt war Perica als Vice President of Finance und CFO des 1,4 Milliarden USD schweren Geschäftsbereichs Energy Systems Global bei Enersys (NYSE: ENS), einem weltweit führenden Unternehmen für gespeicherte Energielösungen, tätig, wo er die Bereiche Finanzen, Schatzamt, Steuern, Recht und Personalwesen leitete. Perica kam zu Enersys als Ergebnis einer Übernahme im Wert von 750 Millionen USD, wo er als CFO von Alpha Technologies, einem führenden Anbieter von Energieumwandlungsanlagen, Dienstleistungen und Software für die Bereiche Telekommunikation, erneuerbare Energien und Industrie, den Verkaufsprozess leitete. Vor dem Verkauf von Alpha Technologies an Enersys entwickelte Perica als CFO von Alpha Technologies einen strategischen Finanzplan und führte diesen Finanzplan aus, der in einem Fünfjahreszeitraum zu einem zweistelligen jährlichen Umsatz- und EBITDA-Wachstum führte, das durch Dienstleistungserweiterungen und Akquisitionen angetrieben wurde. Vor seiner Amtszeit bei Alpha Technologies war Perica als CFO der Channell Commercial Corporation tätig, einem führenden Anbieter von Outdoor-Gehäusen und Drahtmanagementlösungen. Zuvor verbrachte Perica 12 Jahre bei verschiedenen Investmentbanken an der Wall Street und schloss seine Kapitalmarktkarriere als Senior Vice President und Head of Research bei Brean Capital (ehemals Brean Murray, Carret & Co.) ab. Zu Beginn seiner Kapitalmarktkarriere leitete Perica die Technologie-, Medien- und Telekommunikationspraxis bei Kaufman Bros., leitete die Technologiepraxis bei Gruntal & Co. und war ein von Zacks und Reuters hoch eingestufter Analyst für Kommunikationsausrüstung bei Olde Financial Corp., wo er Kundenvorstände bei Börsengängen, Zweitplatzierungen und anderen Kapitalbeschaffungsstrategien und -plänen beriet.