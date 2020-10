---------------------------------------------------------------------------

Compleo Charging Solutions AG legt Preisspanne für ihren Börsengang fest

* Preisspanne für das Angebot zwischen EUR 44,00 und EUR 59,00 pro Aktie festgelegt



* Angebot von 900.000 Neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von ca. 46 Mio. EUR (unter der Annahme, dass alle neuen Aktien in der Mitte der Preisspanne platziert werden) zur Finanzierung der Wachstumsstrategie des Unternehmens



* Verwendung des Nettoerlöses, um Strategie umzusetzen: Wachstum durch Expansion in der EU, Technologieführerschaft durch Forschung und Entwicklung und Ausbau der Produktkapazitäten



* Nach erfolgreicher Notierung aller 3.423.480 bestehenden Aktien einschließlich der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung wird die Marktkapitalisierung des Unternehmens voraussichtlich zwischen 151 Mio. EUR und 202 Mio. EUR liegen.



* Bookbuilding (Öffnung des Orderbuchs) und Angebotszeitraum beginnen voraussichtlich am 9. Oktober 2020 und enden voraussichtlich am 19. Oktober 2020



* Erster Handelstag am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 21. Oktober 2020

Dortmund, 8. Oktober 2020 - Die Compleo Charging Solutions AG (das "Unternehmen" oder "Compleo"), ein führender deutscher Spezialanbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, legt die Preisspanne für ihren geplanten Börsengang (das "Angebot") auf 44,00 EUR bis 59,00 EUR pro Aktie fest. Das Bookbuilding (Öffnung des Orderbuchs) sowie die Angebotsfrist beginnen voraussichtlich am 9. Oktober 2020 und enden voraussichtlich am 19. Oktober 2020. Der endgültige Angebotspreis und die genaue Anzahl der zu platzierenden Aktien werden auf der Grundlage des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 19. Oktober 2020 veröffentlicht.