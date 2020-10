Gold und EUR/USD erholen sich von einer ABC-Korrektur

Vielleicht erinnern Sie sich noch?! In der Börse-Intern vom 26. August stellte sich zum EUR/USD die Frage, ob die Wellen 4 und 5 des 5-gliedrigen Aufwärtsimpulses bereits ausgebildet wurden (siehe „4?“ und „5?“ im folgenden Chart) oder die Welle 4 noch im Gange (siehe „4“) ist und eine Welle 5 erst folgt. Am 10. September schilderte ich dann, dass der EUR/USD seinen Aufwärtstrendkanal knapp verteidigen konnte (siehe EUR/USD: Mit der EZB kam Rettung in letzter Sekunde ). Dazu noch einmal der Chart aus der Börse-Intern vom 10. September:

Nicht nur die Aktienmärkte befinden sich aktuell in einer Kurserholung, sondern auch der Euro und der Goldpreis. Alle drei Märkte waren zuvor im September in eine Korrektur gegangen. Doch der Reihe nach:

Wenig später setzte der Wechselkurs erneut zurück und brach letztlich aus dem Aufwärtstrendkanal aus:

Damit ist nun klar, dass die Wellen 4 und 5 abgeschlossen waren. Nach der Welle 5 handelte es sich bei dem ersten Rücksetzer, mit dem der EUR/USD zur unteren Linie des Aufwärtstrendkanals lief, um die Welle A einer Korrektur. Die anschließende Kurserholung bildete die Welle B. Und mit der Welle C erfolgte der bearishe Ausbruch aus dem Trendkanal. Nach einem 5-welligen Aufwärtstrend kam es also zu einer klassischen ABC-Korrektur (rotes Rechteck).

Seitdem befindet sich der EUR/USD, wie eingangs bereits geschrieben, in einer Kurserholung. Und solange das Tief der Welle C nun nicht mehr unterschritten wird, ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.

Auch der Goldpreis erholt sich von einer ABC-Korrektur

Ähnlich ist die Situation beim Goldpreis. Am 26. August ließ sich hier bereits eine Korrektur identifizieren (siehe auch „So hängen Wechselkurs, Inflation und Goldpreis zusammen“). Fraglich war lediglich, wie sich die Welle C noch ausbilden würde. Dazu auch hier noch einmal der damalige Chart:

Im Target-Trend-Spezial, in dem wir den Goldpreis regelmäßig analysieren, haben wir die Elliott-Wellen wie folgt weitergezählt:

Die Welle B bildete sich also zu einer abcde-Formation aus, bei der es zu einem abfallenden Dreieck kam (dicke grüne und rote Linie). Aus diesem Dreieck brach der Goldpreis idealtypisch nach unten aus und bildete so die Welle C. Damit kam es auch hier zu einer ABC-Korrektur.

Und auch hier befinden sich die Kurse nun in einer Erholung. Zunächst prallten sie dabei an der unteren Linie der Dreiecksformation (grün) ab, gelangten im zweiten Anlauf aber in das Dreieck zurück. Und aktuell steht der Goldpreis an dessen Abwärtslinie (rot).

Auch hier gilt damit nun: Solange das Tief der Welle C nicht mehr unterschritten wird, ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Und das nächste bullishe Signal wird gesendet, wenn die Abwärtslinie (rot) gebrochen wird.

Fazit

Sowohl im EUR/USD als auch im Goldpreis kann man aktuell Long-Positionen wagen, die man unter den jeweiligen Wellen C absichert. Dabei sollte man sich allerdings für einen der beiden Trades entscheiden. Denn die Charts oben zeigen sehr deutlich, dass sich EUR/USD und Goldpreis weiterhin in einer sehr engen Korrelation befinden.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Trading

Ihr

Sven Weisenhaus

(Quelle: www.stockstreet.de)