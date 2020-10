PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Einbußen vom Vortag haben am Freitag Schnäppchenjäger an den europäischen Aktienmärkten das Zepter übernommen. Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,58 Prozent auf 3211,28 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex der Eurozone ein Wochenverlust von knapp zwei Prozent an. Der französische Cac 40 rückte am Freitagmittag um 1,01 Prozent auf 4886,47 Zähler vor. Der britische FTSE 100 gewann 0,65 Prozent auf 5870,25 Punkte.

Trotz der moderaten Kurserholung sieht Axi-Marktanalyst Milan Cutkovic eine weiterhin angespannte Stimmung und weiter zunehmende negative Nachrichten. "In Europa befinden sich die Anleger im Bann der steigenden Corona-Zahlen und der Angst vor einem erneuten Lockdown. Die Aktienmärkte haben in den vergangenen Monaten viel Positives eingepreist und die Risiken unterschätzt", erklärte Cutkovic. Zudem signalisierten die jüngsten US-Konjunkturdaten, dass der Aufschwung bald ins Wanken gerät, sollten keine neuen Stimulus-Maßnahmen folgen. Immerhin scheine sich das Risiko eines umstrittenen US-Wahlausgangs im November zu verringern, bemerkte der Experte.