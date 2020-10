DAX wieder am 50er-EMA

Aktuell kann der DAX wieder ansteigen und notiert bei 12.890 Punkten höher. Im Tageschart ändert dies aber nichts an der bearishen Lage im DAX. Die vorherige Aufwärtskorrektur ist lediglich als Pullback-Bewegung an den Trendkanal zu sehen, mit in der Folge wohl weiter fallenden Kursen.

Aktuelle DAX-Lage