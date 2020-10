Zalando, Zoom oder Netflix – mit Marken auf der Erfolgsspur

Liebe Leser, Marken begleiten uns unser gesamtes Leben. Ob “Vorsprung durch Technik” aus dem VW-Konzern oder “Isch ab gar kein Auto” aus dem Hause Nestle sind nur zwei Beispiele. Große Markenbewerter schauen sich jedes Jahr Marken an und stellen Hitlisten mit den Konzernen weltweit auf, die den höchsten Markenwert zeigen. Wichtig jedoch ist es, die auszuwerten und vor allem die Dynamik der Markenwertentwicklung einfließen zu lassen. Spotify oder Zalando legen deutlich zu während Gillette seine besten Zeiten hinter sich hat. Feingold Research hat ein System entwickelt, mit dem wir in die 18 größten und besten Marken der Welt investieren. Mit einer Startelf und einigen Zusatzmarken auf der Einwechselbank, ähnlich wie bei einer Fußballmannschaft. Wir setzen zur Abbildung Turbos mit Hebel 2-3 ein und tätigen im Schnitt 2 Trades im Monat. Dieser Ansatz eignet sich also auch für all jene, die gemächlich und ohne Stress ein Portfolio aufbauen wollen nach Ansatz von Warren Buffett – ich kaufe, was ich kenne und verstehe. Wer uns dabei begleiten mag – das Markenwertportfolio ist im großen Abo bei Feingold Research implizit enthalten, kann aber auch separat gebucht werden (einfach runterscrollen). Hier geht es entlang und wir wünschen viel Freude.