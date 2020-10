ZÜRICH (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Montag am Schluss klar tiefer beendet, hielt sich aber deutlich besser als andere wichtige europäische Märkte. Schlimmeres verhindern konnten die defensiven Schwergewichte. Mit Blick auf den Dax , der um 3,7 Prozent fiel, stellten Marktbeobachter bereits die Frage, ob aus der heutigen Korrektur ein größerer Crash resultieren werde. Zu diversen politischen Fragezeichen auf der anderen Seite des Atlantiks wie den am Dienstag nächster Woche anstehenden US-Präsidentschaftswahlen und dem weiteren Corona-Konjunkturpaket gesellen sich in der alten Welt zusehends Sorgen um das mittlerweile nahezu unkontrolliert grassierende Coronavirus, kommentierte ein Analyst.

Die Investoren fürchten sich in Europa vor einem zweiten Lockdown. Im Sommer noch undenkbar, werde dies nun zum wahrscheinlichen Szenario, so der Marktbeobachter. Die lange Sorgenliste der Marktakteure bleibe also weiterhin bestehen, "sodass sich die dunklen Wolken am Börsenhimmel womöglich vorerst nicht verziehen werden". Dass die Stimmung etwas nervös ist, ließ sich auch am Angstbarometer der Börse - dem SMI Volatilitätsindex - ablesen, der am Montag um sechs Prozent stieg.