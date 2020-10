Seite 2 ► Seite 1 von 3

Doch nicht alle PKV-Anbieter stehen finanziell gleich gut da. Während einigegrundsolide aufgestellt sind, kämpfen andere mit finanziellen Schwierigkeiten.Denn auch die PKV-Branche ist von der anhaltenden Niedrigzinspolitik betroffen.Der Grund dafür: Auch die Privaten Krankenversicherer legen Kundengelder amKapitalmarkt an - inzwischen insgesamt rund 288 Milliarden Euro. Werfen dieseAnlagen nicht mehr die prognostizierten Renditen ab, müssen Versicherer ihrePKV-Tarife neu kalkulieren, so will es der Gesetzgeber. Die Folge: HöhereBeiträge für die Versicherten."Es gibt zudem noch zwei weitere Kostentreiber in der PKV: die steigendeLebenserwartung und teure medizinische Innovationen. Das führt dazu, dass dieKosten im Medizinsektor seit Jahren schneller steigen als die allgemeineInflation", sagt Sebastian Ewy, Senior Analyst der DFSI Ratings GmbH. "Auch diesmuss die PKV auffangen." Und das geht nur über die Höhe der Beiträge. Leistungenzu streichen, ist - anders als in der GKV - in der PKV nicht möglich. Denn dieLeistungen sind in jedem Tarif dauerhaft fixiert."Alle, die sich erstmals in der PKV absichern oder ihren privatenKrankenversicherer wechseln wollen, sollten sich daher ausführlich über diefinanzielle Substanzkraft und Qualität der von ihnen favorisiertenKrankenversicherer informieren", rät Experte Ewy. "Denn die zu zahlenden