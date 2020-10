Pulse Electronics wechselt für seine SAP-Anwendungen zum Rimini Street Support

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass Pulse Electronics, ein führender Hersteller von Komponenten für die Automobil- und Telekommunikationsindustrie, den Support für seine Software SAP ECC 6.0 und Business Objects zum Rimini Street Support umgestellt hat. Mit den Einsparungen, die durch den Wechsel des Support-Anbieters erzielt wurden, konnte Pulse seine freigesetzten Mittel umleiten, um in Business-Intelligence (BI)-Fähigkeiten einschließlich KI-Technologien (Künstliche Intelligenz) zu investieren, um Wachstum und Wettbewerbsvorteile in einem Jahr zu ermöglichen, in dem neue Ausgaben sonst möglicherweise nicht möglich gewesen wären. Das Unternehmen war außerdem in der Lage, eine kostspielige Zwangsmigration zu S/4HANA auszusetzen, wobei das Unternehmen die volle Unterstützung des Anbieters hätte beibehalten müssen, und hat stattdessen die vollständige Kontrolle über seine IT-Roadmap übernommen, um die Ziele des Unternehmens zu unterstützen und nicht die vom Anbieter diktierte Roadmap.

Budgetausgleich – Senkung der Ausgaben für den IT-Betrieb und Erhöhung der Mittel für Innovationen

Pulse Electronics mit Sitz in San Diego ist Teil der taiwanesischen Muttergesellschaft Yageo. Das Unternehmen entwirft und fertigt eine breite Palette von Komponenten für verschiedene Branchen, wobei mehr als 70 Prozent der Produkte in Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt werden. Pulse nutzt sein SAP-System für mehrere entscheidende Funktionen wie Finanzen, Betriebsabläufe, Lieferkette und Lagerverwaltung. Da der Geschäftsbetrieb rund um die Uhr laufen muss, würde jede Unterbrechung des Betriebs einen erheblichen Umsatzverlust bedeuten. Um seine Führungsposition in einem hart umkämpften Markt zu behaupten, muss sich das Unternehmen schnell an die sich ändernde Marktdynamik anpassen. Für den globalen IT-Direktor von Pulse, Alan Wong, bedeutet schnelle Anpassung, dass er die Zeit und die Ressourcen zur Verfügung hat, um Innovationen voranzutreiben, die das Geschäftswachstum ankurbeln und es ermöglichen, sich in diesem schnelllebigen Markt zurechtzufinden.