Die Präsidentenwahl in den USA ist noch nicht entschieden, da bricht die zweite Corona-Welle über die Märkte herein. Welchen Einfluss hat diese Entwicklung auf die Wahlen, wer wird der Profiteur sein?

Am weltweiten Aktienmarkt sind trotz Corona große Tech-Aktien, insbesondere aus den USA, die die großen Gewinner. Die Wall Street profitiert von der anhaltenden Stärke der hoch gewichteten FAANG-Aktien (Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google). Als einer der wenigen Märkte liegen die US-Indizes außerdem über der vielbeachteten 200-Tagelinie. Der Nasdaq 100 befindet sich sogar 17 Prozent darüber, ein stattliches Polster. Wer noch mehr zur US-Wahl erfahren will und sich rechtzeitig positionieren will, meldet sich hier zum Webinar bei eToro an. Referenten werden Daniel Saurenz und Benjamin Feingold von Feingold Research sein.