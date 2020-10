Investmentfonds für Goldminenaktien haben laut der Handelsblatt Fondsbilanz in den ersten drei Quartalen 2020 am besten performt. wallstreet:online hat mit Experten über den Goldminenaktien-Boom gesprochen.

Grundsätzlich profitieren Goldminenaktien überproportional von einem Anstieg des Goldpreises: Steigt der Goldpreis beispielsweise um ein Prozent, gewinnen Goldminenaktien im Durchschnitt zwei bis drei Prozent hinzu. Experten sprechen von einem Hebel auf den Goldpreis. Umgekehrt gilt jedoch auch: fällt der Goldpreis um ein Prozent, fallen Minenaktien im Schnitt um zwei bis drei Prozent.

Der NYSE Arca Gold Bugs Index, einer der weltweit wichtigsten Aktienindizes für Goldproduzenten und Gold fördernde Bergbauunternehmen, gewann beispielsweise innerhalb eines Jahres fast 50 Prozent hinzu. Zum Vergleich: der Goldpreis stieg im selben Zeitraum lediglich um rund 26 Prozent.

Andreas Böger, Fondmanager des C-QUADRAT Gold & Resources Fund, an dem der CQ Gold & Resources Feeder Fund* angedockt ist, erklärte im Gespräch mit wallstreet:online: „Aktien der Goldminenunternehmen bieten eine Möglichkeit, von der Goldpreisentwicklung zu profitieren.“ Die hohen Kosten des Minensektors hätten in der Vergangenheit zwar zu einer „Underperformance gegenüber Gold geführt, merkt Böger an. „Doch die Unternehmen haben (. . .) ihre Kosten in den Griff bekommen. Die schwache Wirtschaftsentwicklung dämpft die Kosten im Minensektor, steigende Goldpreise führen zu steigenden Margen, der Freie Cash Flow führt zum Abbau der Verschuldung und soliden Bilanzen: Klassische Value-Investoren wie Warren Buffett fangen an, Goldaktien zu kaufen.“

Rohstoff- und Minenexperte Tobias Tretter von der Commodity Capital AG ist derzeit bei Goldminen-Aktien ebenfalls äußerst optimistisch. Gegenüber wallstreet:online erklärte er: „Das Marktumfeld für Goldminen könnte nicht besser sein und wir sehen die derzeitige Korrektur als interessante Chance für Anleger. Die Produzenten haben infolge der niedrigen Goldpreise in den vergangenen Jahren kontinuierlich ihre Kosten reduziert und ihre Bilanzen verbessert. Dies kommt ihnen nun zu Gute und wir sehen über den gesamten Sektor hinweg, dass sich die Margen und auch der Cash Flow der Unternehmen deutlich verbessert haben. Kurz gesagt, die Goldproduzenten verdienen aktuell so viel wie noch nie in der Historie.“

Marktbeobachter machen indes auf die derzeit günstigen Bewertungen bei vielen Goldminenaktien aufmerksam. “Die Bewertung der Aktien der Branche ist gemessen an den vergangenen 20 Jahren zu niedrig. Hier gibt es noch Nachholpotenzial”, erklärte Goldexperte Hannes Huster von Der Goldreport heute gegenüber der Finanz- und Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag.

Selbst Investmentlegende Warren Buffett, der als traditionell als Goldkritiker gilt, scheint von dem Potenzial von Goldminenaktien überzeugt. Im Sommer dieses Jahres investierte er mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar in den Branchenriesen Barrick Gold.

Autor: Ferdinand Hammer

Disclaimer:

*Hinweis auf möglichen Interessenkonflikt: Die wallstreet:online Capital AG, eine Tochterunternehmung der wallstreet:online AG, koordiniert den Vertrieb des Fonds CQ Gold & Resources Feeder Fund.





