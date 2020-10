Andreas Böger, Fondmanager des C-QUADRAT Gold & Resources Fund, an dem der CQ Gold & Resources Feeder Fund * angedockt ist, schätzt die aktuelle Lage am Goldmarkt wie folgt ein: „Kein Kurs bewegt sich nur in eine Richtung. Gold korrigiert nun seit einigen Wochen und könnte diese Korrektur auch noch ausdehnen. Das dürfte aber nichts an dem langfristigen Aufwärtstrend verändern, der durch das fundamentale Umfeld geprägt wird: Steigende Geldmenge, steigende Verschuldungsgrade und zunehmende Risiken bei alternativen Anlagen. Diese monetären Faktoren stehen für uns im Vordergrund, wenn es um die Erklärung der Goldpreisbewegungen geht (. . .).“

Analysten von Goldman Sachs hatten Ende Juli ihre 12-Monats-Preisprognose für Gold auf 2.300 US-Dollar je Feinunze angehoben. Damals hatten sie erklärt: „Wir haben stets betont, dass Gold die Währung der letzten Instanz ist, insbesondere in einem Umfeld wie dem gegenwärtigen, in dem Regierungen ihre Fiat-Währungen abwerten und die Realzinsen auf neue Allzeittiefs drücken“.

Noch bullischer sind die Analysten der Bank of America (BoFa). Ende April dieses Jahres hatten sie in ihre 18-Monats-Goldpreisprognose auf 3.000 US-Dollar je Unze angehoben. Der Titel des BoFa-Reports lautete: „Die Fed kann kein Gold drucken“.

Am Dienstagnachmittag steht der Goldpreis leicht im Plus. Eine Feinunze kostet aktuell 1.905 US-Dollar (Stand: 20.10.2020, 12:56 Uhr, UBS):

