INX beantragt Notierung an der kanadischen Wertpapierbörse CSE

INX Limited („ INX “) gab heute den Antrag des Unternehmens auf Notierung seines digitalen Wertpapiers INX Token an der kanadischen Wertpapierbörse („CSE“) bekannt. Der Antrag auf Börsennotierung muss erst von der CSE genehmigt werden.

INX führte vor Kurzem den ersten von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC registrierten Börsengang eines digitalen Wertpapiers sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren durch. INX plant, den Nettoerlös aus dem Börsengang für die Markteinführung einer regulierten Handelsplattform für digitale Vermögenswerte einzusetzen und Unternehmen in Zusammenarbeit mit herkömmlichen Börsen aus aller Welt neuartige Finanzinstrumente für das Trading und für die Kapitalbeschaffung bereitzustellen. Die CSE setzt sich für den Handel mit börsennotierten digitalen Wertpapieren ein und erarbeitet weiterhin zusätzliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Nachhandelsprozessen für diese Art von Wertpapieren.

Richard Carleton, der CEO der CSE, merkte dazu Folgendes an: „Die CSE arbeitet intensiv an Lösungen für die Börsennotierung, die den sich schnell wandelnden und zunehmend digitalisierten Kapitalmärkten gerecht werden. Digitale Wertpapiere stellen eine logische Weiterentwicklung der Art und Weise dar, wie Anlageinstrumente auf einem geregelten Markt erstellt, ausgegeben und gehandelt werden. Es überrascht nicht, dass neue Produktinnovationen aus Israel stammen, einem Land, dessen Kultur des Unternehmertums und dessen führende technologische Position perfekt zu unserer Börse passen.“

Shy Datika, Mitbegründer und CEO von INX, äußerte sich hierzu wie folgt: „Digitale Wertpapiere bieten neue Chancen im regulierten grenzüberschreitenden Handel und bei Mehrfachnotierungen. Es handelt sich um ein neues Zeitalter auf den Kapitalmärkten, in dem jedes börsennotierte Wertpapier nahtlos an mehreren Börsen gehandelt werden kann, was jedem Handelswert einen viel besseren Zugang zu Kapital und Liquidität ermöglicht.“

Über INX

INX hat sich die Bereitstellung einer regulierten Handelsplattform für digitale Wertpapiere in Verbindung mit traditioneller Vermarktungskompetenz und einem neuartigen Fintech-Ansatz zum Ziel gesetzt. INX steht unter der Leitung eines erfahrenen Teams von Geschäfts-, Finanz- und Blockchain-Technologieexperten, geeint von der Vision einer Neudefinition der Welt der Kapitalmärkte durch Nutzung von Blockchaintechnologie und eines neuartigen Regulierungsansatzes.