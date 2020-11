Corona Effizient im Haushalt Bekämpfen

Ihr Mopp putzt das Haus, aber wer putzt den Mopp? In diesen Tagen ist Hygiene allgegenwärtig: Händewaschen, Wäsche waschen und Hausputz sind an der Tagesordnung. Aber was passiert mit Mikrofasertüchern, Bodentüchern oder Geschirrtüchern? HSP Hanse Shopping bringt eine neue Reihe solcher Produkte auf den Markt, die alle mit ViralOff von Polygiene behandelt wurden und über 99% der Viren und Bakterien in den Textilien in höchstens zwei Stunden zerstören. Diese Textilien müssen also seltener heiß gewaschen oder sogar weggeworfen werden.

Die Produkte sind für den europäischen und nordamerikanischen Markt bestimmt und sollen in über 50.000 Einzelhandelsgeschäften und Supermärkten in Europe und nahezu 100.000 Verkaufsstellen in den USA erhältlich sein. Zusätzlich dazu befindet sich die HSP Hanse Shopping GmbH auch in Gesprächen mit Versandhändlern, TV-Shopping Sendern und Online-Partnern, um alle verfügbaren Vertriebskanäle in einem Markt mit mehr als einer Milliarde potenziellen Kunden zu nutzen.

"Wir bringen jetzt eine Technologie zu Privatkunden nach Hause, die bislang der Industrie vorbehalten war", erklärt CEO und Gründer Heiko Spiering die Bedeutung der weltweit ersten Reinigungstextilien mit antiviraler Ausrüstung.

"Das Interesse an diesen Produkten auf dem Markt ist riesig und die Anfragen aktueller und vieler neuer Handelspartner sind phänomenal!", fügt Martin Nabben, Geschäftsführer bei HSP, hinzu. Die US CDC empfiehlt (in ihren COVID-19-Richtlinien), dass Sie Oberflächen zuerst mit Wasser und Seife reinigen und dann mit Desinfektionsmittel. Das bedeutet, dass Ihre Tücher, Geschirrtücher und Mopps eine vorher nicht desinfizierte Oberfläche gereinigt haben. Daher ist es sinnvoll, sie auch zu desinfizieren. Mit der ViralOff-Behandlung von Polygiene erledigen die ausgerüsteten Produkte dies in kurzer Zeit von selbst.