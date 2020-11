NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz des weiterhin offenen Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl haben sich die Anleger an den US-Aktienmärkten auch am Donnerstag in Kauflaune gezeigt. Neben der Wahl-Hängepartie dürften im späteren Handel die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed im Anlegerfokus stehen. Ökonomen rechnen jedoch mit keinen Änderungen, da die Fed schon eine extrem lockere Geldpolitik betreibt und die Konjunkturdaten zuletzt robust waren. Frische Wirtschaftsdaten vor Handelsstart hatten kaum Einfluss auf die vorbörslichen Notierungen.

Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 2,07 Prozent auf 28 424,01 Punkte. Damit summiert sich das Plus in dieser Woche nun bereits auf mehr als 7 Prozent, womit der Leitindex seinen 6,5-prozentigen Verlust aus der Vorwoche mehr als wettmachte. Der marktbreite S&P 500 gewann am Donnerstag 2,19 Prozent auf 3518,95 Punkte. Der Nasdaq 100 rückte um 2,33 Prozent auf 12 051,22 Zähler vor.