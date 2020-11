Die Aktienmärkte feiern die nächste Party, nachdem festzustehen scheint, dass Joe Biden die US-Wahl gewonnen hat: Die US-Futures deutlich häöher, auch der Dax mit starkem Start heute. Aber wie nachhaltig ist diese "Biden

Die Aktienmärkte feiern die nächste Party, nachdem festzustehen scheint, dass Joe Biden die US-Wahl gewonnen hat: Die US-Futures deutlich häöher, auch der Dax mit starkem Start heute. Aber wie nachhaltig ist diese "Biden-Rally"? Derzeit dominiert die Erleichterung darüber, dass der US-Senat republikanisch bleibt und damit Steueranhebungen und strengere Regularien vom Tisch zu sein scheinen. Dass nun wenuger Stimulus zu erwarten ist, wird bislang ausgeblendet, ebenso wie mögliche gewalttätige Reaktion von Trump-Anhängern. Faktisch wird die Biden-Adminstration schwach bleiben - darunter wird dann auch die US-Wirtschft leiden, was sich dann auch bei den Unternehmen niederschlagen wird. Die aktuelle Party der Aktienmärkte "verfrühstückt" gewissermaßen all das, was positiv ist - das Negative wird dann später eingepreist werden müssen..

Das Video "Die Biden-Rally - nachhaltig?" sehen Sie hier..