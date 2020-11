Investoren reduzieren Longs auf Gold, Rohöl und Kupfer – CoT-Report

Anzeige

Washington 08.11.2020 - Die Finanzinvestoren in den USA haben ihre Netto-Longs auf US-Rohstoffe zuletzt wieder reduziert. Dabei ging es in der Breite nach unten, vor allem aber bei Kupfer und Rohöl.



Wie die Commoditiy Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 3. November, um 6,3 Prozent auf 1.374.745 Kontrakte reduziert. Dabei haben die Investoren ihre Netto-Longs in der Breite reduziert, bedingt durch die wachsenden Risiken angesichts der Corona-Pandemie, die die konjunkturellen Aussichten beeinträchtigt.