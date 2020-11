Ist Akasol eine gute Investment-Idee? Akasol-CEO Sven Schulz ist überzeugt, dass sein Konzern es mit Tesla, Nikola und Co. aufnehmen kann. Was meinen die Börsenprofis?

Erst im Oktober weihte Akasol-Chef Sven Schulz in Darmstadt eine neue Gigafactory ein. In der 20.000 Quadratmeter großen Fabrikanlage sollen bereits ab Mitte 2021 Batteriesysteme für elektrische Nutzfahrzeuge hergestellt werden. Die Anlage habe zunächst eine jährliche Produktionskapazität von 2,5 Gigawattstunden (GWh), könne aber auf bis zu fünf GWh ausgebaut werden. Zum Vergleich: Teslas Gigafactory 1 in Nevada hatte 2019 eine Kapazität von rund 30 GWh.

Im Gespräch mit dem Handelsblatt gab sich Akasol-CEO Schulz trotzdem angriffslustig: “Wir haben im Bereich elektrischer und Brennstoffzellen-Nutzfahrzeuge mehr Erfahrung als Nikola, Tesla und Hyzon zusammen“. Mehr als 2.500 Nutzfahrzeug-Anwendungen in Europa und Nordamerika habe Akasol bereits mit Batteriesystemen ausgestattet.