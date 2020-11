Der DAX kann sich mit leichten Gewinnen ins Wochenende verabschieden und auf eine sehr starke Woche blicken. Damit bleibt die Tendenz im November weiter aufwärts gerichtet.

Die Entscheidung über die 13.000 wurde erst einmal wieder auf der Oberseite vollzogen. Nach einer schwächeren Vorbörse kann der DAX direkt mit der Eröffnung die runde Marke verteidigen und sich zum Tagesende ein Plus sichern. Was waren die Auslöser?

Versöhnlicher Wochenausklang im DAX

Ohne größeres GAP startete der DAX in den letzten Handelstag dieser Woche. Am Vorabend skizzierte sich dies noch deutlich negativer, nachdem die US-Märkte ihr Minus ausgebaut hatten. Doch direkt zum XETRA-Start überwog erneut das Kaufinteresse und sorgte so für positive Laune am Deutschen Aktienmarkt.

In einem kurzen aber stringenden Trend setzte sich der DAX bis zum Mittag auf über 13.100 Punkte ab und hätte fast das Vortageshoch erreicht. Doch bei 13.145 Punkten drehte das Sentiment und testete noch einmal die Nerven der Anleger.

Nachdem auch von den US-Daten am frühen Nachmittag keine stärkeren Impulse ausgingen, legte der DAX noch einmal zu und schloss den Handelstag mit 23 Punkten Kursgewinn.

Zwar fiel das von der Universität von Michigan zusammen mit Reuters erhobene Verbrauchervertrauen gegenüber dem Vormonat, doch fingen sich die Kurse an der Wall Street wieder. Es bleibt zum Wochenausklang eine sehr positive Bilanz nach, nach diesen Eckdaten vom Freitag:

Eröffnung 13.036,97PKT Tageshoch 13.145,48PKT Tagestief 13.004,82PKT Vortageskurs 13.052,95PKT

Der heutige Intraday-Chartverlauf hat damit fast die gleiche Bandbreite wie gestern generiert:

Am Abend legte der Dow Jones deutlicher zu und entfernte sich um mehr als 400 Punkte von seiner runden Marke bei 29.000 Zählern, die er am Vorabend noch zwischenzeitlich unterschritten hatte.

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Weitere Quartalszahlen aus den USA ziehen die Anleger in ihren Bann und wirken sich auf den Gesamtmarkt aus. So meldete am Vorabend Disney aktuelle Zahlen, die zweischneidig waren.

Aus Deutschland blickte man auf CureVac, welche im Covid19-Zeitalter mit einer Meldung bezüglich der Lieferung ihres Medikament deutlich positiver als der Konkurrenz Biontech in Erscheinung traten. Hier geht es im Detail um die Kühlung auf dem Lieferweg, was unser Höndler am Morgen genauer spezifizierte:

Auch sprachen wir hierbei über Continental und den neuen Chef.

Verlierer war Delivery Hero nach einer Entscheidung der südkoreanischen Kartellbehörde KFTC in Bezug auf die Zulassung des geplanten Gemeinschaftsunternehmens mit dem Konkurrenten Woowa. Ob dies nun vollzogen werden muss, bleibt abzuwarten. Anleger trennten sich jedoch heute schon von den Papieren.

Ebenfalls negativ wartete der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen auf. Zwar ist Corona kein Thema, doch sank das Ergebnis aus dem operativen Geschäft (FFO I) in den ersten Monaten insgesamt 1,2 Prozent auf 422,4 Millionen Euro.

Auf der Gewinnerseite standen klassische Werte wie die Heidelbergcement und MTU Aereo Engines, welche im Wochenverlauf schon sehr gefragt waren.

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

Hat sich mit dem heutigen Handelstag das mittelfristige Chartbild vom DAX verändert?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Der Widerstand an den Hochs von August und September sind weiterhin klar zu sehen und wurden in dieser Woche zwar kurz angelaufen, jedoch nicht überschritten. Auch am Freitag änderte sich nichts an diesem Fakt. Nach vier Handelstagen im Gewinn war die Woche im Gesamtbild sehr positiv. So ist eine Konsolidierung aus technischer Sicht völlig verständlich:

Es dürfte spannend werden, ob dies nur ein "Luft-holen" in der Aufwärtstendenz des Novembers darstellt oder die Kraft bereits versiegt.

