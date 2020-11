Aurcana - Produktion beginnt im April´21 - Neubewertung steht bevor Interview mit dem CEO von Aurcana Kevin Drover WKN: A2PBDG | Symbol: UHY0 | TSX.V AUN - www.aurcana.com

Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen kurz vor.

Die Aurcana Silver Corporation ist ein in Vancouver ansässiges Unternehmen, dessen Aktien zum Handel an der TSX Venture Exchange notiert sind.

Aurcana erwarb im Dezember 2018 Ouray Silver Mines Inc., der die polymetallische Mine Revenue-Virginius in Ouray, Colorado, gehört. 2011 wurde eine neue Mühle gebaut, die zuletzt 2015 betrieben wurde, bevor sie auf Pflege und Wartung eingestellt wurde. Seit 2015 wurden mehr als US$ 20 Millionen in technische Arbeiten zur Steigerung des Vermögenswerts investiert.

Im Juni 2018 wurde eine aktualisierte Machbarkeitsstudie abgeschlossen, und die Mine ist vollständig für die sofortige Produktion zugelassen. Aurcana konzentriert sich nun darauf, die erforderliche Finanzierung sicherzustellen, um die Revenue-Virginius-Mine wieder in Betrieb zu nehmen. Im November 2020 gab Aurcana den Abschluss der Minenfinanzierung bekannt.

CEO Kevin Drover

Aurcana besitzt auch das Silberprojekt Shafter im Presidio County im Südwesten von Texas. Das Shafter-Projekt wurde bis zur Produktion entwickelt, bevor es im Dezember 2013 in Pflege und Wartung genommen wurde. Im September 2018 überarbeitete das Unternehmen die vorläufige wirtschaftliche Bewertung für Shafter; das Projekt ist vollständig genehmigt.

Worauf liegt Ihr Fokus und was ist Ihr Flaggschiffprojekt?

Aurcanas Flaggschiff ist die Revenue-Virginius-Mine. Seit 2011 wurden US$ 100 Millionen in die Mine investiert. Die Mine ist vollständig genehmigt, zugelassen, finanziert und bereit, im April 2021 in Produktion zu gehen. Die Machbarkeitsstudie liefert 3,1 Millionen Unzen Silberproduktion pro Jahr bei einer Minenkapazität von 60%.

Aurcana plant, die Mühle im ersten Jahr auf 100% Kapazität zu erhöhen. Der durchschnittliche Minengehalt beträgt 38 Unzen/Tonne Silberäquivalent. Aurcana wird im ersten Jahr in den Bereichen der Mine Erz abbauen, in denen die Gehalte bei über 60 Unzen/Tonne Silber liegen.

Was waren die Highlights in 2020?

Minenfinanzierung abgeschlossen

71 von 140 Minenmitarbeitern eingestellt

Drei Crews arbeiten Vollzeit, um Erhöhungen für Bohrungen, Schächte und Drifte zu entwickeln

Notwendige Geräte mit langer Vorlaufzeit wurden bestellt und werden bis zum 31. Dezember 2020 eintreffen

Haupt-Alimak-Hebezeug Nr. 1 für unterirdische Männer und Materialien

Verbesserte Beschickung der Mühle

Sanierung des sekundären Fluchtwegs und Installation eines neuen Ausgangssystems

Rekonstruktion der Abfallmüllwand und Installation des Kamelrückens

Erweiterung des Wasseraufbereitungssystems

Zugang zu und Entwicklung eines Winter-Trockenstapel-Lagerraums.



Durch den Abschluss dieser Aktivitäten im Sommer / Herbst 2020 wurden alle Engpässe beim Neustart beseitigt.

Nennen Sie die drei wichtigsten Gründe für Ihr Unternehmen:

Zwei vollständig zugelassene Silberminen in stabilen US-Gerichtsbarkeiten. Produktionsbereit ab April 2021, wobei die Kapazität um 50 % erhöht werden kann. Starker Cashflow mit niedrigem AISC von US$ 10,71. Explorationsmöglichkeiten für offene Erweiterungen der Revenue-Virginius-Ader, sowie acht weiterer Adern, die den bestehenden Tunnel durchkreuzen.

SDR Fazit

Viele Unternehmen träumen davon ihr Projekt in die Produktion zu führen und erfolrecih den Minenbetrieb zu beginnen. Den Produktionsstart nimmt die Börse immer vorweg und sorgt für eine Neubewertung der Aktie. Dieses Szenario steht uns jetzt bevor und wir sind gespannt wie der Markt die Aurcana-Aktien bewerten wird.

Vielen Dank für das Interview

Die gesamte Studie können Sie herunterladen.

http://www.value-relations.de/fileadmin/user_upload/StockDayReport/sto ...