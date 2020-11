Wipro, SNP SE gehen eine strategische Partnerschaft ein, um die Unternehmenstransformation für Kunden weltweit zu beschleunigen

Im Rahmen der Partnerschaft wird Wipro die Datentransformationsplattform CrystalBridge von SNP und den Ansatz BLUEFIELD nutzen, um Kunden weltweit eine flexible, schnelle und sichere Migration zu SAP S/4HANA zu ermöglichen. Durch vordefinierte Szenarien ermöglicht es die Plattform Unternehmen, den optimalen Transformationspfad zu evaluieren und zu simulieren, wodurch der Aufwand reduziert und die Vorhersehbarkeit der Ergebnisse erhöht wird. Beide Unternehmen werden außerdem ein „Transformation Competence Center“ aufbauen, das Wipro-Berater schulen und zertifizieren wird, damit sie den auf CrystalBridge basierenden Transformationsansatz BLUEFIELD verwenden können.

Michael Eberhardt, Chief Operating Officer, SNP Schneider-Neureither & Partner SE, sagte: „Wir arbeiten seit über drei Jahren eng mit Wipro zusammen und haben mehrere komplexe Transformationsprojekte in verschiedenen Branchen auf verschiedenen Kontinenten erfolgreich umgesetzt. Mit dieser strategischen Partnerschaft festigen wir unser Vertrauen und unsere gemeinsamen Anstrengungen, um agile und sichere Transformationsprojekte zu gewährleisten.“

Harish Dwarkanhalli, President, Cloud Enterprise Platforms (CEP), Wipro Limited, sagte: „Die Kunden von Wipro profitieren von den kombinierten Synergien von SNP und Wipro, und diese Partnerschaft bringt ihnen einen unangreifbaren Vorteil in einer Zeit, in der Reaktionsfähigkeit und Entscheidungsfindung in Echtzeit für Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind. Unsere Investition in das ‚Transformation Competence Center‘ bekräftigt unser Engagement für den Erfolg unserer Kunden und die Beziehung, die wir mit SNP haben. Wir sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit die Innovation vorantreiben und die digitale Transformation unserer Kunden beschleunigen wird.“