Gold leichter

In Köln werden zehntausende Flyer verteilt. Auf ihnen wird die Bevölkerung aufgefordert: „Angst ablegen + Hinterfragen + Austauschen“. Der Verfassungsschutz hält die Flyer für gefährlich.Kommentar: Ist es gefährlich für eine Demokratie oder für eine totalitäre Diktatur, wenn die Bevölkerung die Angst ablegt, Nachrichten hinterfragt und sich austauscht?Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 48.823 Euro/kg, Vortag 49.641 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wurde zwischenzeitlich leicht überbewertet. Nach der aktuellen Korrektur wird der Goldpreis jetzt wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt (aktueller Preis 23,21 $/oz, Vortag 23,43 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 962 $/oz, Vortag 932 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 2.205 $/oz, Vortag 2.208 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 48,20 $/barrel, Vortag 46,66 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,3 % oder 1,7 auf 130,8 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Agnico 3,4 % und Newmont 3,1 %. Bei den kleineren Werten geben Monument 11,8 %, Corvus 7,1 % und Intern. Tower Hill 6,7 % nach. Bei den Silberwerten fallen Silvercorp 12,5 %, Excellon 7,1 % und Silver Bull 4,7 %. Sabina verbessern sich 4,8 % und Impact 3,2 %.