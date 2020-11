FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitagnachmittag mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der Dax pendelte erneut um die Marke von 13 300 Punkten und notierte zuletzt 0,19 Prozent im Plus bei 13 316,91 Zählern. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,4 Prozent an.

Der MDax der 60 mittelgroßen Werte gewann zum Wochenschluss 0,43 Prozent auf 29 271,60 Punkte. Für den EuroStoxx 50 ging es um rund 0,4 Prozent aufwärts.