Daimler auf der Überholspur Abwärtskorrekturen laufen weitgehend im Bereich des 10er-EMA aus. Auch am Vortag wurde die Abwärtskorrektur direkt am 10er-EMA beendet. Am heutigen Dienstag gibt Daimler bereits wieder Gas. Long-Positionen bieten sich weiterhin im Bereich des …