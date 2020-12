Marktbericht LS-X am Abend EZB im Nachklang: DAX fällt Richtung 13.000 zurück Anzeige Autor: LS-X Trader 66 | 0 11.12.2020, 22:02 | Die EZB sorgte im Nachklang an die gestrige Sitzung noch einmal für Unruhe am Markt. Der DAX fällt Richtung 13.000 zurück, kann jedoch das Minus etwas eindämmen. Was geschah bei den Einzelwerten? Die EZB sorgte im Nachklang an die gestrige Sitzung noch einmal für Unruhe am Markt. Der DAX fällt Richtung 13.000 zurück, kann jedoch das Minus etwas eindämmen. Was geschah bei den Einzelwerten? Einen Tag nach der EZB-Sitzung kam es im DAX zu einer Entladung. Die Marktteilnehmer hatten bereits am Donnerstag die Unterseite der Range angetestet, heute kam es im Nachgang zu einem Durchlauf bis zum unteren Bereich der letzten Wochen. Ist damit die Korrektur wieder ausgeschöpft? Nachwirkungen der EZB-Sitzung Direkt zum Handelsstart sah alles noch nach einem ruhigen Wochenausklang aus. Der DAX orientierte sich am Vortagesschluss und notierte zwischen 13.250 und 13.300 Punkten. Doch bereits nach der ersten Handelsstunde nahm der Druck auf der Unterseite zu. Schnell wurde das Tagestief erreicht und sogar unterboten. Nach einer kurzen Konsolidierung setzte sich dieser Trend fort und fand erst knapp über 13.000 Punkten nahe dem Tief vom 13. November seinen Boden. Mit der Erholung zum US-Handelsstart konnte sich auch der DAX wieder etwas stabilisieren und einen Teil der Verluste aufholen. Dennoch blieben zum XETRA-Schluss 181 Punkte Minus und folgende Tagesparameter zurück: Eröffnung 13.255,24PKT Tageshoch 13.265,61PKT Tagestief 13.009,48PKT Vortageskurs 13.295,73PKT Den starken Verlauf sehen Sie in folgendem Intraday-Chartbild: Nach XETRA-Schluss erholten sich die Kurse noch ein wenig. Die Wall Street holte zumindest beim Dow Jones das Minus auf und verteidigte die runde Marke von 30.000 Punkten. Leichte Abgaben fanden jedoch im Nasdaq zum Handelsende hin statt. Damit schloss der DAX seine Handelswoche mit 1,4 Prozent Minus ab. Welche Aktien rangierten in der Gunst der DAX-Anleger? Aktien-Bewegungen im DAX Der US-Börsengang von DoorDash klang hier noch nach und brachte für Delivery Hero weitern Zuspruch. Sie setzte sich auch mit Blick auf einen weiteren Lockdown an die Spitze des DAX. Auch der andere große Wert aus dem MDAX, die HelloFresh, konnte heute stark zulegen und notierte am Abend auf einem Allzeithoch. Verfolgt wurde Delivery Hero im Ranking von den "sicheren Häfen" aus dem Immobiliensektor Vonovia und Deutsche Wohnen. Das Hauptfeld im DAX war auf der Verliererseite zu finden. Vor allem die Automobilwerte und Versicherungen, wie Allianz und Münchner Rück mussten "Federn" lassen. Bei einem harten Lockdown kommen hier womöglich hohe Ansprüche auf sie zu und im Automobilbereich sind weniger Käufer zu erwarten. Das vollständige Ranking sehen Sie an dieser Stelle: Wie wirkte sich der heutige Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus? Mittelfristiges DAX-Chartbild Der Widerstand von 13.300 Punkten wurde seit mehreren Marktberichten thematisiert und zeigte heute eine starke Wirkung. Von diesem Bereich prallte der DAX nach der EZB-Sitzung förmlich ab und lief heute einmal komplett durch die Handelsspanne der letzten Wochen. Im Chartbild ist diese rote Tageskerze, welche von der Volatilität her deutlich größer als die vergangenen Handelstage war, sehr deutlich zu sehen: Hier stellt sich nun die Frage, ob die 13.000 als runde Marke und damit die untere Range-Kante in der kommenden Handelswoche eine Unterstützung bieten. Wochenend-Fokusthema: Cybersecurity und Streaming-Dienste Auch in dieser Woche haben wir für Sie ein spannendes Thema recherchiert und aufbereitet: Gern sind wir dann wieder am Montag für Sie da. Über die ersten Kurse am Montag berichten wir vorbörslich auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange. Einen angenehmen dritten Advent wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH. 