Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Ein Umzug bei Oracle, eine Übernahme in der Pharmabranche und eine Trainerentlassung beim BVB.

> DAX, Dow & Co. | Das Warten auf ein neuerliches Covid19-Konjunkturpaket in den USA geht weiter. Weiter geht auch das Ringen zwischen Bullen und Bären um die Deutungshoheit an den Finanzmärkten. Der vergangene Freitag brachte dem Dow Jones einen Zugewinn von 0,2 Prozent. Der S&P 500 gab 0,1 Prozent ab und der Nasdaq100 büßte 0,2 Prozent ein. Die Aktie von Qualcomm verlor deutlich an Wert. Über die Hintergründe hatten wir bereits berichtet. Auch Expedia gehörte zu den größeren Verlierern. Der DAX startet freundlich in die neue Handelswoche. Die Verschärfung des Corona-Lockdowns war angesichts steigender Infektionszahlen erwartet worden und sorgt erst einmal nicht für Turbulenzen. Wohlwollend vernommen haben Anleger auch die Tatsache, dass sich EU und Großbritannien erneut auf eine Verlängerung der Brexit-Verhandlungen geeinigt haben. In den ersten Handelsminuten notierten alle 30 DAX-Titel im Plus.