Die Korrektur dominiert noch immer das Handelsgeschehen bei der Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold.

Die Aktie gelang es zuletzt kaum noch, Vorstöße auf der Oberseite zu lancieren und so für Entlastung zu sorgen. Rückenwind könnte es nun allerdings von der Goldpreisentwicklung geben, denn das Edelmetall zeigt sich aktuell wieder stärker…

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 16.12. „Gold mit der zweiten Luft?“

Kommen wir auf Barrick Gold zurück. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 29.11. unter anderem „[…] Aktuell stehen die 22,5 US-Dollar im Fokus. Nach dem Verlust der Unterstützungen bei 26,0 US-Dollar und 25,0 US-Dollar entwickelte sich beachtliches Abwärtsmomentum, sodass in Bezug auf die nächsten Tage wohl nicht viel Gutes zu erwarten ist. Sollte es für Barrick Gold auch noch unter die 22,5 US-Dollar gehen, rücken die 20,0 US-Dollar ins Blickfeld. Auf der Oberseite gilt: Erst ein Comeback oberhalb von 25,0 / 26,0 US-Dollar würde Entlastung bringen. Die Rahmenbedingungen hierfür sind denkbar schlecht, aber womöglich liegt genau darin die Chance für die Aktie…“



In der Folgezeit konnte die Aktie des kanadischen Goldproduzenten zunächst eine Gegenbewegung initiieren. Diese erlangte im Weiteren aber keine wirkliche Relevanz und lief im Bereich von 24,2 US-Dollar aus. Die so wichtige Rückkehr über die Zone 25,0 / 26,0 US-Dollar wurde damit verpasst. Zuletzt orientierte sich Barrick Gold wieder nach unten. Aktuell steht der Bereich von 22,5 US-Dollar erneut im Fokus.

Kurzum: Die Aktie hat die Chance, im Bereich von 22,5 US-Dollar einen Doppelboden auszubilden. Damit dieses Szenario maßgeblich vorangetrieben werden kann, muss es für die Aktie zunächst über die 24,2 US-Dollar (letztes Verlaufshoch) gehen. Noch besser (und aussagekräftiger) wäre es hingegen, wenn der Durchmarsch über die 25,0 / 26,0 US-Dollar gelingen würde. Mit Blick auf die eminent große Bedeutung der Zone um 22,5 US-Dollar als Unterstützung ist die Aufgabenstellung auf der Unterseite klar definiert: Unter allen Umständen müssen die 22,5 US-Dollar erfolgreich verteidigt werden… Sollte dieses nicht gelingen, ist Obacht geboten. Die nächste potentielle Unterstützung läge dann im Bereich von 20,0 US-Dollar.