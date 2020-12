Sindi ist von Beruf Wirtschaftsprüferin und eine Expertin in den Bereichen Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensführung. Sindi ist auch Chartered Director (SA) und verfügt über umfangreiche Erfahrung als Director im öffentlichen und privaten Sektor. Derzeit ist sie ein Non-Executive Director bei Discovery Holdings Limited, Metrofile Limited, Aspen Limited, Mercedes-Benz South Africa Limited und Tourvest Group (Pty) Limited und Gijima Limited. Sie ist Autorin von „The ACE Model-Winning Formula for Audit Committees“, das früher vom Institute of Directors zur Schulung von Mitgliedern des Prüfungsausschusses in Südafrika verwendet wurde, und Autorin von „Creating Board and Committee Effectiveness“. Sie ist Mitglied des South African Institute of Chartered Accountants und des Institute of Directors. Sindi war zuvor Non-Executive Chairman der Airports Company South Africa und ein Non-executive Director bei Woolworths Limited, Primedia Limited, Wiphold Limited, Ethos Private Equity, Institute of Directors, Alexkor Limited, Rebosis Limited, ATNS SOC Limited, AngloGold Ashanti Limited und zuvor war sie Vorsitzende des ständigen Ausschusses für Transformation der Business Unity South Africa. Sindi war Mitbegründerin und pensionierter Chief Executive Officer der Nkonki Incorporated. Sie hatte diese Stelle von 1998 bis 2016 inne.

Der Board of Directors begrüßt Sindi bei Sibanye-Stillwater und freut sich auf ihren wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung des Konzerns.

Ende.

