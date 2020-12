Die Rückkehr zur Normalität konnte bereits am Dienstag einsetzen. Der DAX etablierte sich wieder über 13.300 Punkten und fand damit zurück zu einem Plus im Kalendermonat.

Die Schwäche vom Wochenstart wurde heute noch ein Stück weiter aufgeholt. Der Index schaffte die Rückeroberung der 13.300 und auch den nachhaltigen Schluss darüber. Damit könnten die Kursverluste eine "Eintagsfliege" bleiben. Was sind die Voraussetzungen für den letzten Handelstag vor Weihnachten?

Abgaben im DAX etwas aufgeholt

Höhere Kurse in der Vorbörse konnten heute direkt bestätigt und auch gehalten werden. Dies kommentierte unser Händler wie folgt:

Die Ängste um den mutierten Coronavirus traten wieder etwas in den Hintergrund, nachdem die Fallzahlen insgesamt nicht stärker anzogen und auch Meldungen zu lesen waren, dass der bisherige Impfstoff gegen diese Mutation ausreichend ist. Der Impfstoffhersteller Biontech würde auch einer stärkere Mutation binnen sechs Wochen mit einem Präparat begegnen können.

Das Konsumklima in Deutschland hat zwar nach der Gfk-Erhebung nun einen weiteren Rückschlag erlitten. Er fiel auf den niedrigsten Stand seit einem halben Jahr, vor allem durch die gestiegene Sparneigung im Lockdown, doch Ökonomen hatten mit einem stärkeren Rückgang gerechnet.

Nach der Eröffnung über 13.300 Punkten legte der DAX dynamisch zu und erreicht schnell die nächste 100er-Marke. Dort verharrte er erst einmal und korrigierte noch einmal, bevor zum Tagesschluss bei stabiler Wall Street noch einmal die Käufer dominierten und somit für ein solides Tagesplus sorgten.

So skizzierte sich der Handelsverlauf:

Auch die Wall Street notierte relativ fest und verzeichnete zur Wochenmitte (wir handeln nur drei Tage) nur leicht nachgebende Kurse. Dies könnte jedoch ähnlich wie gestern auch noch drehen.

Die Parameter des Handelstages lesen sich wie folgt:

Eröffnung 13.311,02PKT Tageshoch 13.441,59PKT Tagestief 13.310,42PKT Vortageskurs 13.246,30PKT

Welche Aktien konnten sich dem Abwärtstrend entziehen?

Aktien-Bewegungen im DAX

Einer der Verlierer von gestern konnte heute wieder aufholen - die Bayer-Aktie. Meldungen gab es dazu nicht.

Wohl aber zu Infineon, die von der Intel-Schwäche im Sektor profitierten. Was Intel scheinbar falsch macht, macht Infineon richtig. Zu diesem Schluss kam auch unser Händler am Morgen im Marktgespräch.

Unter Druck waren die Automobilwerte Daimler, Volkswagen und BMW. Zwei Begründungen gab es am Markt. Einerseits klagte Toyoto über Lieferengpässe, da zwischen England und Frankreich einige Zulieferer nicht mehr die sonst eng getaktenen Lieferwege einhalten konnten. Hier ist auch der Brexit nicht gerade förderlich.

Zweiter Grund war die Ankündigung von Apple, hier in den kommenden Jahren in den Autosektor einzusteigen. Dies könnte den etablierten Anbietern Marktanteile abjagen. Entsprechend stark war die Phantasie in der Apple-Aktie bereits seit gestern gegen den Gesamtmarkt.

Das vollständige Ranking sehen Sie an dieser Stelle:

Wie wirkte sich dieser uneinige Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Von den gestrigen Kursverlusten erholte sich der Markt schneller als ursprünglich angenommen. Die Dynamik ist auf beiden Seiten deutlich und führte den Index zurück an die Widerstände der letzten Monate:

Da sich die Wall Street für keine Tendenz entschieden hat, dürfte morgen am letzten Handelstag vor Weihnachten alles offen sein.

Gerne berichten wir darüber vorbörslich auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

