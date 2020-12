Jeder kennt mittlerweile den chinesischen Online-Riesen Alibaba. Die Holding umfasst aktuell 12 Tochterfirmen, wobei die Business-to-Business Handelsplattform Alibaba.com in der westlichen

Hemisphäre am bekanntesten ist. Aber die Chinesen machen dem Business-to-Customer Primus Amazon auch mit der Plattform AliExpress Konkurrenz. Der geplante Börsengang einer weiteren Tochter der Alibaba-Holding - nämlich Ant Financial - wurde kurz vor dem IPO von der chinesischen Aufsichtsbehörde abgesagt, was im November 2020 für Aufsehen sorgte. Der Focus von Alibaba in der näheren Zukunft liegt auf den 3 Wachstumstreibern Konsum im Heimmarkt, cloud computing und Künstliche Intelligenz. Im Septemberquartal wurde ein Umsatz von 22,838 Milliarden US-Dollar erlöst, was im Jahresvergleich einer Steigerung von 30 Prozent entspricht.

.

Zum Chart

.

Das Papier konnte sich ausgehend vom „Corona“-Tief Mitte März in der Spitze nahezu verdoppeln und sich weit vom partiellen Hoch im Januar dieses Jahres absetzen. Rund um die Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen am 5. November und dem abgeblasenen Börsengang von Ant gewannen die Bären die Oberhand und schickten den Kurs um 20 Prozent in die Tiefe. Damit war der Aufwärtstrend gebrochen und Alibaba hat sich mittlerweile bei der Unterstützung von 257,74 US-Dollar stabilisiert. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Wert von diesem Level aus wieder die 282 US-Dollar ins Visier nimmt. Die weltweit aufgelegten Stimulus-Pakete seitens der Notenbanken aber auch von staatlicher Seite sollten über Umwege ihren Weg an die Börse finden und die Kurse stützen. Eventuelle weitere Verluste sollten den Support bei 245,37 US-Dollar nicht unterschreiten. Ein gröberer Verlust wird aber höchstwahrscheinlich auf Höhe von 229,33 US-Dollar gestoppt.