DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Großhändler Metro hat ein durchwachsenes Jahr hinter sich. Einerseits sorgte die Corona-Pandemie für heftige Einbußen des stark auf die Gastronomie spezialisierten Konzerns. Andererseits hat Metro seine Wandlung zu einem sortenreinen Großhändler abgeschlossen, seine Verschuldung dadurch deutlich gesenkt und somit wieder Bewegungsfreiheit für das eigentliche Geschäft. Und dann ist da noch der neue Großaktionär Daniel Kretinsky. Investoren bleiben daher zunächst lieber an der Seitenlinie - die Aktie gehört zu den großen Verlierern 2020. Was bei Metro los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

LAGE BEI METRO: