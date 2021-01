Telefonica wird Funkmasten für 7,7 Milliarden Euro los

MADRID (dpa-AFX) - Der Verkauf von Funkmasten soll den spanischen Telekomkonzern Telefonica beim Schuldenabbau voranbringen. Die Telefonica-Sparte Telxius werde durch den Verkauf von knapp 31 000 Funkmasten in Spanien, Deutschland und Südamerika an den US-Konzern American Tower Corporation (ATC) 7,7 Milliarden Euro einnehmen, teilte Telefonica am Mittwoch in Madrid mit. Der Deutsche-Telekom-Konkurrent werde dadurch einen Gewinn von rund 3,5 Milliarden Euro verbuchen - die Schulden sollen um 4,6 Milliarden Euro sinken.

An der Madrider Börse stieß die Nachricht auf großes Interesse. Die Telefonica-Aktie sprang zeitweise um mehr als 8 Prozent auf knapp 3,90 Euro. Damit ließ sie die jüngste Talfahrt hinter sich und konnte an ihr Niveau von Anfang Dezember 2020 anknüpfen.