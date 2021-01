Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Uran Aktien in 2021 So kann es weitergehen mit Energy Fuels, Berkeley Energia, Cameco, Denison Mines! Nachdem ich kürzlich in meine Anlagestrategie für Uran Aktien eingestiegen bin, stellt sich die Entwicklung sehr freundlich dar. Alle Aktien sind danach angezogen. Erst diesen Monat wurden neue...