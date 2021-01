Die Kursgewinne zur Präsidenten-Vereidigung werfen ein gutes Licht auf die kommenden vier Jahre. Zudem standen die Quartalszahlen im Fokus der Marktteilnehmer, wie hier noch einmal abschliessend dargestellt wird.

Erneut Richtung 14.000

Heute konnte der DAX die Verluste des Vortages wieder aufholen. Es half sicherlich auch der Verlauf der US-Quartalssaison, die hier für entsprechende Impulse sorgte. Darüber sprachen wir direkt am Morgen mit unserem Händler:

Bereits in der Vorbörse wurde die 13.800 verteidigt und damit das Februarhoch aus dem Vorjahr. Hier zeigte sich, dass der Markt gut unterstützt war. So startet der XETRA-Handel 9.00 Uhr bereits bei 13.850 Punkten und schickte sich direkt an, die 13.900 in Angriff zu nehmen.

Der Sprung gelang direkt in der ersten Handelsstunde und damit war die Richtung des Tages quasi vorgegeben. Untermauert von einer positiven Entwicklung an der Wall Street in Bezug auf die jüngsten Quartalszahlen konnte der Index weiter zulegen und ein neues Wochenhoch markieren. Bis auf 48 Punkte näherte sich der Index der runden 14.000er-Marke an.

Goldman Sachs aus dem Bankensektor und vor allem Netflix aus dem Technologiesektor spornten die Anleger an, den breiten Markt als attraktiv zu beurteilen. Ebenso die heutige Vereidigung des neuen US-Präsidenten, der mit einem weiteren Hilfspaket im Vorfeld bereits Kursphantasie entfachte.

Kurz nach der US-Eröffnung folgte allerdings eine kleine Konsolidierung, die einen Teil der Tagesgewinne wieder einforderte. Es blieb bei einem Gewinn von mehr als 100 Punkten und folgenden Tagesparametern:

Eröffnung 13.848,77PKT Tageshoch 13.952,20PKT Tagestief 13.835,99PKT Vortageskurs 13.815,06PKT

Daraus ergab sich dieses Intraday-Chartbild:

Nach XETRA-Handelsschluss standen die Märkte fast still. Die Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden zog die Aufmerksamkeit auf sich. Zwischenfälle gab es bis zum Veröffentlichungszeitpunkt nicht.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Nach dem Gewinnsprung der Investmentbank Goldman Sachs in den USA litt gestern bereits die Deutsche Bank unter "Erfolgsdruck". Auch heute fand sich die Aktie unter den Verlierern wieder. Noch stärker fiel heute nur die Merck-Aktie. Der Darmstädter Pharmakonzern brach seine klinische Studie für das Mittel Bintrafusp Alfa ab. In der Krebsimmuntherapie galt diese Studie als Hoffnungsträger für die zukünftige Medikamentenpipeline des Konzerns.

Auf der positiven Seite standen die Automobilwerte. Daimler auf dem ersten DAX-Platz gefolgt von Volkswagen und BMW - dazwischen war nur noch Covestro zu finden. Eine Kaufempfehlung der britischen Großbank HSBC durch den Analysten Henning Cosman sorgte für eine hohe Nachfrage. Explizit hatte dieser die Kostensenkungen bei Daimler gelobt und die Schätzungen für das operative Ergebnis deutlich erhöht.

Das gesamte Ranking der DAX-Aktien sehen Sie in folgender Liste:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Mit der heutigen DAX-Bewegung kann der Index an die Aufwärtstendenz der letzten Tage anknüpfen. Die Richtung zeigt zur 14.000 und könnte womöglich in dieser Woche wieder erreicht werden:

Mittelfristiger DAX-Chart

Aufschluss darüber könnte die morgige EZB-Sitzung geben. Darauf warten die Marktteilnehmer schon gespannt.

