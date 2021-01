Regierungswechsel in den USA – Kaum Einfluß auf die Börse?

Der Markt sehnt sich nach Stabilität und Transparenz. Als effizienter Auktionsmechanismus ist er auf Transparenz angewiesen, um Aktien und wirtschaftliche Aktivitäten zu bewerten. Normalerweise mögen der Markt – und die Menschen im Allgemeinen – keine Veränderungen, aber dieses Mal, da wir an der Schwelle zu einer gewaltigen Veränderung stehen, ist das, was wir sehen, tatsächlich eine potenzielle Rückkehr zu echter Stabilität, Normalität und Transparenz. Wir stellen den Kommentar von Matthew Benkendorf, Vontobel Quality Growth , für die Südseiten dervor.

Zwar fand mit der Amtseinführung von Joe Biden als 46. US-Präsident ein offizieller Führungswechsel im Weißen Haus statt, aber die Art der Politik, die wir erwarten können, unterscheidet sich nicht radikal von dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Das Wachstum der Unternehmensgewinne, das die Aktienperformance antreibt, dürfte jedoch kurzfristig gestärkt werden, wenn neue fiskalische Anreize beschlossen werden.

Konsumorientierte Unternehmen als Nutzniesser

In den USA gibt es eine bedeutende Dichotomie, bei der es vielen großen, börsennotierten Unternehmen scheinbar gut und in gewisser Weise großartig geht, während nicht börsennotierte, kleine und mittlere Unternehmen, die den Großteil der Beschäftigung in diesem Land ausmachen, tagtäglich zu kämpfen haben. Die Politik, die wir sehen könnten, um dieses Problem anzugehen, würde eher von unten nach oben arbeiten, mit Initiativen, die zuerst die Löhne der Arbeiter unterstützen, und dann die Unternehmen, mit einem Fokus auf kleinere Unternehmen. In einer konsumorientierten Wirtschaft macht es Sinn, den Kuchen zu verteilen, indem mehr Menschen mit mehr Kaufkraft in die Wirtschaft einfließen. Als solche könnten konsumorientierte Unternehmen in den nächsten vier Jahren die Nutznießer sein.