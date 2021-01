Seit einigen Tagen konsolidiert die Aktie des Cannabis-Unternehmens ihre furiose Zwischenrally aus der ersten Januar-Hälfte.

Seit einigen Tagen konsolidiert die Aktie des Cannabis-Unternehmens ihre furiose Zwischenrally aus der ersten Januar-Hälfte. Diese Konsolidierung scheint sich nun in einer entscheidenden Phase zu befinden.

In unserer letzten Kommentierung vom 23.01. hieß es unter anderem „[…] Mit dem Jahreswechsel fiel schließlich das Startsignal für die aktuelle Kursrally. Spätestens mit dem Ausbruch über die 11,7 CAD und damit einhergehend mit dem Verlassen der Handelsspanne gerieten die „Bären“ unter Druck. Das starke Kaufsignal zeigte gleich Wirkung. Die Aktie jagte in Richtung 15,0 CAD, verpasste diesen Meilenstein jedoch knapp und konsolidiert seitdem. Dass sich Cronos noch immer in unmittelbarer Reichweite zur Marke von 15 CAD bewegt, nährt natürlich die Hoffnung auf eine baldige Fortsetzung der Rally. Aus charttechnischer Sicht ist es wichtig, dass etwaige Rücksetzer auf 11,7 CAD begrenzt bleiben. Sollte es zum Wiedereintritt in die ehemalige Handelsspanne kommen, ist eine Neubewertung erforderlich, würde sich in diesem Fall doch das vorliegende Kaufsignal neutralisieren. Sollte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen (durch Sprung über die 15 CAD), könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 18 CAD ausdehnen.“