Uranaktien sind nicht bei jedem Investor beliebt aber der genauere Blick lohnt sich. Um den globalen Energiebedarf zu decken geht der Weg noch nicht am Uran vorbei. Wir stellen einen Favoriten vor.

Blue Sky Uranium Firmenbeschreibung

Blue Sky Uranium Corp. (TSX.V: BSK) ist führend in der Uranentdeckung in Argentinien. Ziel des Unternehmens ist es, den Aktionären außergewöhnliche Renditen zu bieten, indem ein Portfolio von Uran-Vanadium-Projekten zeitnah zu kostengünstigen Produzenten aufgebaut wird, wobei die Umwelt, die Gemeinden und die Kulturen in allen Bereichen, in denen wir tätig sind, berücksichtigt werden. Das Flaggschiff des Unternehmens, das Amarillo Grande-Projekt, war eine interne Entdeckung eines neuen Distrikts, in dem sich die größte Uranressource NI 43-101 des Landes befindet, für die bereits eine einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA, Preliminary Economic Assessment) erstellt wurde. Der Bezirk Amarillo Grande hat das Potenzial, zu den größten und kostengünstigsten Uranentdeckungen der Welt zu zählen. CEO N. Cacos

Warum jetzt Uran?

Die Welt braucht saubere Luft und es wird zunehmend anerkannt, welche Rolle die Kernenergie bei der Bereitstellung eines sicheren, zuverlässigen und erschwinglichen kohlenstofffreien Grundlaststroms und einer kohlenstoffarmen Zukunft spielen muss.

Nach Jahren geringer Investitionen in die Uranproduktion beginnt die Versorgungssicherheit zu schwinden, was die Preise beflügeln wird. Wir beginnen zu erkennen, dass die Versorger auf dem Markt wieder in die langfristigen Urankontrakte eintreten, um sicherzustellen, dass sie über die zuverlässige Versorgung mit Uran verfügen, die sie für den Betrieb ihrer Reaktoren benötigen.

UxC, ein Uran-Beratungsunternehmen, schätzt, dass der kumulierte ungedeckte Bedarf bis Ende 2035 etwa 1,5 Milliarden Pfund beträgt.

Jüngste Daten der US Energy Information Administration zeigen, dass die Lagerbestände der Versorgungsunternehmen allmählich sinken und sich einem Niveau nähern, das die Versorgungssicherheit gefährden könnte. Wenn diese Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der künftigen Versorgung zunehmen, werden die Uranpreise dramatisch steigen, das scheint bereits im Gange zu sein.

Sie sind, durch die erfolgreiche CAD 5,46 Mio. Finanzierung in guter finanzieller Verfassung – Was sind jetzt die wichtigsten Aktivitäten?

Der Schwerpunkt liegt auf der Exploration des Amarillo Grande Uran-Vanadium-Projekt im Distriktmaßstab mit einer Ausdehnung von 145 km Länge mal 50 km Breite. Im Jahr 2019 meldete Blue Sky seine erste vorläufige wirtschaftliche Bewertung für die Ivana-Lagerstätte des Amarillo Grande-Projekts, einschließlich der größten Schätzung einer Uranressourcen nach NI 43-101 in Argentinien. Blue Sky steht kurz vor dem Beginn der Bohrungen (nach einer Unterbrechung der Arbeiten an COVID), um die derzeitige Ressource um vier aussichtsreiche Ziele zu erweitern, deren geologische "Signaturen" der Lagerstätte Ivana sehr ähnlich sind. Wir sind gut finanziert und freuen uns, wieder bei der Arbeit zu sein.

Geben Sie uns einen Ausblick auf die nächsten 12 Monate.

Das Amarillo Grande Uran-Vanadium-Projekt des Unternehmens in Rio Negro ist eine Uranentdeckung im Distriktmaßstab und umfasst die größte NI 43-101-Ressourcenschätzung Argentiniens für Uran mit einem bedeutenden Vanadiumgehalt.

Wir hoffen, die Größe der Ressource durch die derzeit laufenden Bohrungen verdoppeln zu können. Dieses Bohrprogramm sollte ungefähr 3 Monate dauern. Danach beabsichtigen wir, eine Vorab-Machbarkeitsstudie zu starten, die zusätzliche neue Ressourcen enthält, die wir möglicherweise finden. Dies würde ungefähr sechs Monate dauern. Unser Ziel ist es, die Größe und Wirtschaftlichkeit unserer Lagerstätte klar zu verstehen, damit wir Blue Sky als Uranproduzent in Argentinien und andere Nuklearversorger auf der ganzen Welt positionieren können.Dies wird ein sehr arbeitsreiches Jahr für Blue Sky und wir erwarten einen stetigen Nachrichtenfluss für unsere Aktionäre.

Wo finden deutsche Investoren Blue Sky Uranium Aktien?

Wir sind in Kanada, den USA und Deutschland gelistet und werden gut gehandelt.

Kanada/TSX.V: BSK USA OTCQB: BKUCF

Deutschland WKN: A12GAR Symbol: MAL2

FSE: CA0960495079

Wie wird sich der Uranpreis dieses Jahr entwickeln und wie würde Ihr Blue Sky davon profitieren?

Wir glauben, dass wir uns derzeit in einem frühen Stadium eines Bullenmarktes im Uransektor befinden. Dies zeigt sich am umfangreichen Preisanstieg von Uranaktien in letzter Zeit, aber auch an der hohen Nachfrage unserer kürzlich abgeschlossenen Finanzierung von Blue Sky, die deutlich überzeichnet war.

Positiv für den Uranpreis wird die steigende Nachfrage, durch das zukünftige Defizit auf dem Uranmarkt von 31 Millionen Pfund bis 2022 und das Defizit, das im Jahr 2020 begonnen hatte, als mehrere Minen geschlossen oder der Betrieb unterbrochen wurde.

Da so wenige börsennotierte Uranunternehmen zur Auswahl stehen und noch weniger mit großen Vorkommen in Distriktgröße wie Blue Sky, glauben wir, dass dieses Jahr ein Durchbruch für den Preis von Uran und den Aktienkurs Blue Sky Uran bedeuten könnte.

Vielen Dank für das Interview