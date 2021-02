Der Test sollte nun schnell verfügbar sein und dürfte auch auf das Interesse der Pharmariesen stossen die sich nun doch zunehmend in das Virusbekämpfungsgeschäft einmischen wie Bayer, Pfizer, Astra Zeneca und andere.

MedMiras COVID-19 Produktfamilie wächst weiter! DAs Unternehmen gab (TSXV: MIR) die Entwicklung eines Prototyps für einen Antikörper-Schnelltest bekannt, der das Vorhandensein der neutralisierenden Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Virus nachweist. Diese Antikörper binden an die spezifischen Teile des Virus, verringern die virale Infektiosität und schützen den Patienten möglicherweise vor dem Auftreten schwerer COVID-19-Symptome oder einer zukünftigen SARS-CoV-2-Reinfektion. Nicht alle Antikörper können das Virus daran hindern, den Patienten zu infizieren, und den jüngsten Berichten zufolge variiert die Menge der neutralisierenden Antikörper ebenso wie die Stärke des Antikörperschutzes. Sobald dieser umfassend validiert ist, kann der neutralisierende Antikörpertest von MedMira die Antikörper mit der blockierenden Fähigkeit effektiv identifizieren und somit potenziell als leistungsfähiges Werkzeug für die qualitative Bewertung des Antikörperstatus vor und nach der Impfung dienen sowie Einblicke in die Immunität einer Person gegen SARS-CoV2 liefern. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Garantie, dass dieses Produkt alle regulatorischen Anforderungen erfüllt und eine anschließende Zulassung erhält. Aber ich denke dass gerade die großen Impfstoffhersteller wie Pfizer/Biontech, Sanofi, Johnson&Johnson, Moderna aber auch bald Curevac großes Interesse an so einem Test haben dürften. Die Folge ist doch klar auf der Hand. Wenn man weiß wie der Einzelne geschützt ist, dann kann man gezielt Impfen und unötiges Impfen vermeiden. Umgekehrt kann man früher nachimpfen wenn der Schutz erkennbar nachlässt.